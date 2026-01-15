xs
ราคาทองครึ่งวันเช้า [-500] รูปพรรณขายออก 69,200 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศ ณ เวลา 12.25 น. มีการปรับเปลี่ยนแล้ว 8 ครั้ง ปรับลดสุทธิ 500 บาท ล่าสุด ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 68,300 บาท ขายออกบาทละ 68,400 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 66,931.40 บาท ขายออกบาทละ 69,200 บาท