นายกฯ เรียกถกปมเครนถล่มซ้ำซาก ขันน็อตมาตรฐานการก่อสร้าง-หารือเพิ่มวงเงินเยียวยา

เวลา 15.00 น. วันนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เรียกประชุมความปลอดภัยในการก่อสร้างของกระทรวงคมนาคม หลังจากเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงในการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ด้านคมนาคมติดต่อกัน 2 เหตุการณ์ ได้แก่ เหตุการณ์เครนที่ใช้ก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงตกทับขบวนรถไฟขบวนด่วนพิเศษ ขบวน 21 กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 14 มกราคม ที่ผ่านมา และเหตุการณ์คานปูนถล่มที่ถนนพระราม 2 ในช่วงเช้าของวันนี้
ทั้งนี้ ช่วงเช้าที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีได้เดินทางเข้ามาทำงานที่ทำเนียบรัฐบาลและได้มีการเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบางหน่วยงานเข้ามาหารือเบื้องต้น เช่น อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ส่วนในช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีได้ยกเลิกกำหนดการเดินทางไปประชุมที่กระทรวงมหาดไทย และให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมาตรฐานการก่อสร้างของกระทรวงคมนาคมเข้ามาประชุมที่ทำเนียบรัฐบาล โดยให้กระทรวงคมนาคมเรียกบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างเข้ามาประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลด้วย
ก่อนหน้านี้ นายกรัฐมนตรีได้สั่งให้มีการทบทวนเงินเยียวยาที่จะจ่ายเงินให้กับผู้เสียหาย ที่จะต้องมีการเยียวยาให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตในวงเงินที่สูงกว่าที่มีการจ่ายที่ผ่านมา รวมทั้งได้สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ไปดำเนินการแจ้งความเอาผิดบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างและบริษัทผู้ควบคุมงานก่อสร้างด้วย