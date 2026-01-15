รัฐบาลหารือศรีลังกาวางแนวทางดูแล "ช้างไทย"

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีช้างไทยที่ไทยมอบให้แก่ประเทศศรีลังกา ซึ่งขณะนี้มีข้อกังวลจากคนไทยบางส่วนเกี่ยวกับการดูแลความเป็นอยู่ของช้าง ว่า ช้างไทยดังกล่าวเป็นช้างที่ไทยมอบให้ศรีลังกามาเป็นเวลานานแล้ว และถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ โดยเฉพาะในมิติด้านวัฒนธรรมและศาสนา เนื่องจากช้างถูกใช้ในพิธีกรรมทางพุทธศาสนา
อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่า มีข้อห่วงใยจากคนไทยจำนวนหนึ่งเกี่ยวกับมาตรฐานการดูแลช้าง ซึ่งเห็นว่าประเด็นดังกล่าวไม่ควรกลายเป็นปัญหาระหว่างประเทศ รัฐบาลไทยจึงได้หารือกับฝ่ายศรีลังกา เพื่อหาแนวทางความร่วมมือร่วมกันในการตอบข้อกังวลดังกล่าว และเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
นายสีหศักดิ์ ระบุว่า ปัจจุบันช้างไทยที่อยู่ในศรีลังกาเหลืออยู่ 2 เชือก ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสัมพันธ์ไทย–ศรีลังกา ที่มีรากฐานแน่นแฟ้นด้านศาสนาและวัฒนธรรม โดยช้างถูกใช้เฉพาะในพิธีกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนาเท่านั้น
ทั้งนี้ ไทยได้เสนอให้จัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกัน เพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือในการดูแลช้างอย่างชัดเจน อาทิ การตั้งคณะกรรมการร่วม การส่งผู้เชี่ยวชาญจากไทยไปตรวจสุขภาพและติดตามความเป็นอยู่ของช้างเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความสบายใจแก่ทุกฝ่าย รวมถึงให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพสัตว์เป็นหลัก
สำหรับช้างเชือกหนึ่งที่มีอายุมากแล้ว ฝ่ายศรีลังกาได้รับข้อเสนอของไทยไปพิจารณา โดยแนวทางสำคัญคือการลดภาระการใช้งาน ให้ช้างเข้าร่วมเฉพาะพิธีสำคัญจริงๆ เพื่อไม่ให้ทำงานหนักเกินไป ซึ่งฝ่ายศรีลังกามีท่าทีเห็นด้วยในหลักการ
นายสีหศักดิ์ แสดงความหวังว่า จะสามารถจัดทำ MOU ดังกล่าวได้ในโอกาสอันเหมาะสม โดยอาจเป็นความร่วมมือในระดับรัฐบาลหรือระดับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมระบุว่า ในอนาคตยังมีแผนจัดทำบันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมืออื่นๆ ระหว่างไทยกับศรีลังกาเพิ่มเติม โดยเฉพาะด้านแรงงาน ซึ่งจะพิจารณารูปแบบการลงนามให้เหมาะสมต่อไป