ผู้ว่าฯ สมุทรสาครลงพื้นที่เครนถล่ม ถ.พระราม 2 เผยเบื้องต้นเจ็บ 2 ดับ 2

นายอำนาจ เจริญศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายดํารงค์ศักดิ์ ยอดทองดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ร้อยตำรวจเอก เขตรัฐ ชาญศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร กอ รมน จ.สค นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เกิดเหตุเครนถล่มจากการก่อสร้างทางยกระดับ (M82) ตอน 7 บริเวณถนนพระราม 2 (ขาออก) ช่วง กม. 30+300-400 ช่องทางหลัก ก่อนถึงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนหมู่ 1 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
ที่เกิดเหตุพบปิ๊กอัพทึบโดนเครนและแท่นปูนทับ จำนวน 2 คัน หมายเลขทะเบียน 2 ฒว 3739 และทะเบียน 3 ฒห 950 ยังไม่ทราบหมวดจังหวัด เบื้องต้นทราบว่ามีผู้เสียชีวิต 2 ราย และได้รับบาดเจ็บ 2 ค ขณะนี้นำตัวส่งโรงพยาบาลเจษฎา 2 จำนวน 1 คน และโรงพยาบาลมหาชัย 1 คน
ทั้งนี้ ทางจังหวัดสมุทรสาครได้เตรียมรถพยาบาลฉุกเฉินและรถมูลนิธิ เพื่อรับผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิตแล้ว