นายกฯ ส่ายหัวหลังรับทราบเครนถล่มซ้ำซากที่ ถ.พระราม 2

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ได้รับทราบรายงานเหตุเครนถล่มที่ถนนพระราม 2 เมื่อช่วงเช้าวันนี้แล้ว แต่ยังไม่ทราบรายละเอียด แต่ก็ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไร ก่อนจะส่ายหัว
เมื่อถามว่า จะมีการทบทวนสัญญาหรือไม่ เพราะวันนี้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย จากเหตุการณ์ดังกล่าว นายอนุทิน กล่าวว่า ให้นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ไปเรียกประชุม พร้อมส่ายหัวและกล่าวด้วยว่าเกิดเหตุแบบนี้ ตอนนี้รับทราบเหตุแล้ว เดี๋ยวจะเรียกคนมารายงานรายละเอียดอีกครั้ง
เมื่อถามย้ำว่า จะต้องมีการทบทวนสัญญาหรือไม่ เพราะมีการเกิดเหตุซ้ำซาก นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า อย่างที่บอก เมื่อเช้าฟังรายการข่าว ก็เห็นว่ามีการโยนกันไปมา บางทีก็ต้องแก้กฎหมาย เพราะแต่ละหน่วยงานต่างก็บอกไม่มีอำนาจ แทนที่จะบอกให้หน่วยงานไปทำอย่างนั้นอย่างนี้ ตนคิดว่าคงต้องมีการเชิญประชุม และดำเนินการอะไรบางอย่าง
เมื่อถามว่าจะต้องเรียกมาประชุมที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลหรือไม่ นายกรัฐมนตรีไม่ตอบ แต่เดินทางกลับทำเนียบรัฐบาลทันที