รฟท.รับลูกนายกฯ ยันเยียวยาเหยื่อเครนถล่มรายละ 1 ล้าน ทำได้

นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวถึงเหตุเครนถล่มทับรถไฟที่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ว่า เมื่อมีเหตุขึ้นมาแล้วต้องหาสาเหตุเพื่อแก้ไข โดยหลังจากนี้จะเข้าไปดูในอีก 2 สัญญาที่เหลือของอิตาเลียนไทย ว่า มีอะไรบ้าง และจะต้องคุมเข้ม โดยจุดที่เกิดเหตุจะต้องมีการติดกล้องซีซีทีวีด้วย ซึ่งคณะกรรมการกลางของการรถไฟแห่งประเทศไทย จะมีการประชุมในช่วงเช้าของวันนี้เพื่อแก้ปัญหา
สำหรับเครนก่อสร้างที่มีน้ำหนักมากถึง 400 ตันนั้น รักษาการผู้ว่าการ รฟท. กล่าวว่า ถ้าเครนติดตั้งถูกจุด รถไฟสามารถวิ่งผ่านได้ ต้องไปดูว่ามีการติดตั้งตัวล็อกสมบูรณ์หรือไม่ ทั้งนี้ ฐานรองรับเครนตัวหน้าและตัวกลางได้หล่นใส่ตู้รถไฟ ตู้ที่ 2 และ ตู้ที่ 3 ซึ่งจุดนี้มีผู้ควบคุมงานของอิตาเลียน-ไทย ได้หล่นลงมาจากด้านบนเสียชีวิต 1 รายด้วย
นายอนันต์ ได้กล่าวถึงบริษัทไชน่า เรลเวย์ ซึ่งมี 10 สัญญาในการเป็นผู้ออกแบบการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงและเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างในคราวเดียวกัน ว่า ปกติจะต้องมีการแยกบริษัทออกแบบก่อสร้างกับบริษัทควบคุมงานออกจากกัน แต่ที่บริษัทไชน่า เรลเวย์ได้ทำทั้งสองอย่าง เนื่องจาก ทางไชน่า เรลเวย์ ต้องมีการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้กับพนักงานของเราด้วย
อย่างไรก็ตาม รักษาการ ผู้ว่าการ รฟท.ยังระบุถึงข้อห่วงใยของนายกรัฐมนตรีที่อยากให้มีการเยียวยาผู้เสียชีวิตขั้นต่ำรายละ 1 ล้านบาท ด้วยว่า ทำได้ครับ และจะเร่งเยียวยาให้เร็วที่สุดตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการ นอกจากนี้จะเข้าไปดูเรื่องข้อกฎหมายที่จะเอาผิดกับบริษัทที่รับสัมปทานก่อสร้างด้วย คาดใช้เวลาไม่เกิน 15 วัน