สหรัฐแจง ระงับแค่ "วีซ่าผู้อพยพ" 75 ประเทศ ไม่เกี่ยววีซ่าท่องเที่ยว-ธุรกิจ

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ ชี้แจงการระงับการพิจารณา “วีซ่าผู้อพยพ” สำหรับพลเมืองของ 75 ประเทศ รวมถึงอัฟกานิสถาน อิหร่าน รัสเซีย และโซมาเลีย ซึ่งรัฐบาลสหรัฐฯ ภายใต้การนำของของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เห็นว่า ผู้อพยพเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากภาครัฐระหว่างอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา โดยหนึ่งในประเทศที่อยู่ในบัญชีรายชื่อดังกล่าวยังรวมถึงไทยด้วย
มาร์โค รูบิโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กงสุลระงับการยื่นคำร้องขอวีซ่าผู้อพยพจากประเทศที่อยู่ในรายชื่อดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามคำสั่งที่ออกเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ที่ให้เพิ่มความเข้มงวดของกฎเกณฑ์เกี่ยวกับผู้อพยพที่อาจกลายเป็นภาระของภาครัฐในสหรัฐฯ
มาตรการดังกล่าวเป็นการต่อยอดจากข้อจำกัดด้านการเข้าเมืองและการเดินทางที่รัฐบาลสหรัฐฯ ประกาศบังคับใช้ต่อเกือบ 40 ประเทศก่อนหน้านี้ และเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของประธานาธิบดีทรัมป์ ในการยกระดับมาตรฐานการเข้าเมืองของชาวต่างชาติ
กระทรวงต่างประเทศสหรัฐระบุในแถลงการณ์ ว่า "รัฐบาลทรัมป์ กำลังยุติการเอาเปรียบระบบและการใช้การเข้าเมืองของอเมริกาในทางที่ผิด โดยผู้ที่ต้องการแสวงหาประโยชน์จากประชาชนชาวอเมริกัน การดำเนินการขอวีซ่าผู้อพยพจาก 75 ประเทศเหล่านี้จะถูกระงับไว้ชั่วคราว ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศประเมินขั้นตอนการดำเนินการด้านการเข้าเมืองอีกครั้ง เพื่อป้องกันการเข้าประเทศของชาวต่างชาติที่อาจเข้ามาใช้สวัสดิการและผลประโยชน์จากรัฐ"
การระงับการรับคำร้องวีซ่าผู้อพยพดังกล่าวจะเริ่มมีผลในวันที่ 21 มกราคม แต่ไม่ครอบคลุมถึงผู้ยื่นขอวีซ่าชั่วคราวหรือวีซ่าที่ไม่ใช่ผู้อพยพ เช่น วีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่าธุรกิจ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ขอวีซ่าส่วนใหญ่ โดยคาดว่าความต้องการวีซ่าประเภทนี้จะเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงหลายเดือนและหลายปีข้างหน้า เนื่องจากสหรัฐจะเป็นเจ้าภาพหรือร่วมเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกปี 2026 และโอลิมปิกปี 2028
อย่างไรก็ดี เอพีรายงานว่า มีการส่งคำสั่งอีกฉบับไปยังสถานทูตและสถานกงสุลสหรัฐฯ ทั่วโลกว่า ผู้ยื่นขอวีซ่าไม่ใช่ผู้อพยพ ควรถูกตรวจสอบความเป็นไปได้ว่า พวกเขาอาจขอรับสวัสดิการสาธารณะในสหรัฐฯ ด้วยหรือไม่
หนังสือคำสั่งดังกล่าวซึ่งถูกส่งออกไปเมื่อวันที่ 12 มกราคม ระบุว่า จากการเปิดโปงการฉ้อโกงสวัสดิการสาธารณะครั้งใหญ่ทั่วสหรัฐอเมริกา รัฐบาลทรัมป์จึงมุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะขจัดและป้องกันการทุจริตในโครงการสวัสดิการของรัฐ โดยอ้างถึงคำร้องขอวีซ่าไม่ใช่ผู้อพยพส่วนใหญ่
หนังสือคำสั่งฯ ยังระบุให้เจ้าหน้าที่กงสุลตรวจสอบให้แน่ใจว่า ชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางเข้าสหรัฐฯ ต้องได้รับการตรวจสอบและคัดกรองอย่างครบถ้วน ว่าจะไม่พึ่งพาบริการสาธารณะก่อนจะออกวีซ่าให้ ทั้งยังเน้นย้ำด้วยว่า เป็นหน้าที่ของผู้ยื่นขอวีซ่าที่จะต้องพิสูจน์ว่าพวกเขาจะไม่ขอรับสวัสดิการสาธารณะระหว่างอยู่ในสหรัฐฯ และหากเจ้าหน้าที่กงสุลสงสัยว่าผู้สมัครอาจขอรับสวัสดิการ ควรขอให้พวกเขากรอกแบบฟอร์มเพื่อแสดงหลักฐานความมั่นคงทางการเงินของตน
ก่อนหน้านี้ รัฐบาลทรัมป์ได้จำกัดการขอวีซ่าผู้อพยพและวีซ่าที่ไม่ใช่ผู้อพยพอย่างเข้มงวดสำหรับพลเมืองจากหลายสิบประเทศอยู่แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในทวีปแอฟริกา เอเชีย และลาตินอเมริกา
ขณะที่คำแนะนำในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นพื้นฐานของการตัดสินใจในวันพุธ กำหนดให้เจ้าหน้าที่สถานทูตและสถานกงสุลสหรัฐตรวจสอบผู้ยื่นขอวีซ่าอย่างครอบคลุมและละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้เห็นชัดเจนว่าพวกเขาจะไม่จำเป็นต้องพึ่งพาสวัสดิการของรัฐในช่วงเวลาใดๆ ก็ตามหลังจากได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศสหรัฐฯ แล้ว
แม้ว่าผู้ขอวีซ่าสหรัฐฯ ประเภทอื่นจะยังยื่นคำร้องได้ตามปกติ แต่คำสั่งใหม่ดังกล่าวได้เพิ่มข้อกำหนดที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น โดยเจ้าหน้าที่กงสุลต้องพิจารณารายละเอียดเฉพาะต่างๆ ของผู้ยื่นขอวีซ่า รวมถึงอายุ สุขภาพ สถานะครอบครัว ฐานะการเงิน การศึกษา ทักษะ และประวัติการใช้สวัสดิการสาธารณะตลอดจนการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในประเทศใดก็ตาม นอกจากนี้ ยังระบุว่าควรประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของผู้สมัคร ซึ่งสามารถทำได้โดยการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
สำหรับประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระงับขอวีซ่าผู้อพยพที่กระทรวงต่างประเทศสหรัฐประกาศเมื่อวันที่ 14 มกราคม ประกอบด้วย อัฟกานิสถาน อัลบาเนีย แอลจีเรีย แอนติกาและบาร์บูดา อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน บาฮามาส บังกลาเทศ บาร์เบโดส เบลารุส เบลีซ ภูฏาน บอสเนีย บราซิล พม่า กัมพูชา แคเมรูน เคปเวอร์เด โคลอมเบีย คองโก คิวบา โดมินิกา อียิปต์ เอริเทรีย เอธิโอเปีย ฟิจิ แกมเบีย จอร์เจีย กานา เกรนาดา กัวเตมาลา กินี เฮติ อิหร่าน อิรัก ไอวอรีโคสต์ จาเมกา จอร์แดน คาซัคสถาน โคโซโว คูเวต คีร์กีซสถาน ลาว เลบานอน ไลบีเรีย ลิเบีย มาซิโดเนีย มอลโดวา มองโกเลีย มอนเตเนโกร โมร็อกโก เนปาล นิการากัว ไนจีเรีย ปากีสถาน สาธารณรัฐคองโก รัสเซีย รวันดา เซนต์คิตส์และเนวิส เซนต์ลูเซีย เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ เซเนกัล เซียร์ราลีโอเน โซมาเลีย ซูดานใต้ ซูดาน ซีเรีย แทนซาเนีย โตโก ตูนิเซีย ยูกันดา อุรุกวัย อุซเบกิสถาน และ เยเมน รวมทั้งประเทศไทย