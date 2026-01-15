ผู้ว่าฯ นครราชสีมาเยี่ยมผู้บาดเจ็บเหตุเครนถล่มทับรถไฟ ย้ำเร่งค้นหาอีก 3 ราย

นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เดินทางเข้าเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุเครนหล่นทับขบวนรถไฟที่โรงพยาบาลสีคิ้ว พร้อมเปิดเผยว่า ขบวนรถดังกล่าวมีผู้โดยสารทั้งสินจํานวน 208 คน ลงระหว่างทาง 37 คน เหลือ 171 คน โดยพบว่า 70 คน ไม่ได้รับบาดเจ็บ สามารถเดินทางไปต่อได้ ส่วนที่เหลือ 66 คน ได้รับบาดเจ็บ
สําหรับผู้เสียชีวิตยืนยันแล้วอยู่ที่ 32 ราย อยู่ระหว่างการค้นหา 3 ราย ในส่วนของประชาชนที่ประสบเหตุได้รับการช่วยเหลือจากกู้ชีพ กู้ภัย และหน่วยงานด้านสาธารณสุขอย่างเต็มที่ พร้อมดูแลเส้นทางจราจรโดยคํานึงถึงความปลอดภัยผู้ปฏิบัติงานและดูแลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างดีที่สุด
ในส่วนของการเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานหลักในการดูแล ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตทั้ง 32 ราย สําหรับผู้เสียชีวิต 3 ราย ที่อยู่ระหว่างค้นหานั้น ติดอุปสรรคเนื่องจากรถไฟถูกแรงกระแทกอย่างแรงทําให้อยู่ในสภาพละเอียดจึงต้องใช้เวลาในการค้นหา สําหรับการพิสูจน์อัตลักษณ์มีศูนย์ปฏิบัติหลักคือผู้เสียชีวิตทุกรายจะถูกนํามาส่งโรงพยาบาลสีคิ้วจากนั้นจะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา