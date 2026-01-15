xs
ซ้ำซาก! เครนถล่ม ถ.พระราม 2 มีรถถูกทับ 2 คัน ดับ 2 ราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมื่อเวลา 09.15 น. (15 ม.ค.) เกิดเหตุเครนถล่มบนถนนพระรามสอง ขาออก บริเวณหน้าโรงแรมปารีส พื้นที่ จ.สมุทรสาคร มีรถยนต์ถูกทับ 2 คัน เบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิต 2 ราย