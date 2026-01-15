"เท้ง"แถลงด่วนปมผู้สมัคร สส.ตาก ถูกจับฐานเอี่ยวเว็บพนัน ลั่น! ไม่รับพฤติกรรมสีเทา

นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน แถลงข่าวกรณีที่นายรัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ ผู้สมัคร สส. ตาก เขต 2 พรรคประชาชน ถูกกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือ บช.สอท. ควบคุมตัว โดยกล่าวหาว่าพัวพันเว็บไซต์พนันออนไลน์ ซึ่งพรรคได้ทราบเรื่องจากทนายความของรัชต์พงศ์ เมื่อคืนนี้
นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ขอยืนยันว่า พรรคประชาชนมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนว่า เราไม่ยอมรับพฤติกรรมสีเทา ไม่ว่าจะเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน ค้ายาเสพติด ค้ามนุษย์ ทุนเทา สแกมเมอร์ หรือเว็บพนันออนไลน์ หากบุคลากรในพรรค ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใด มีพฤติกรรมเหล่านี้ พรรคจะไม่ปกป้องหรือปกปิดการกระทำผิดอย่างเด็ดขาด ผู้ถูกกล่าวหาจะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ตนเองตามขั้นตอนทางกฎหมาย
ที่ผ่านมา คณะกรรมการวินัยหรือคณะกรรมการบริหารของพรรคได้ดำเนินการตรวจสอบ สส. หรือนักการเมืองของพรรคทุกคนที่มีการร้องเรียนมาโดยไม่ละเว้นผู้ใด และหากพบการกระทำผิดก็จะมีบทลงโทษอย่างได้สัดส่วน นี่เป็นหลักปฏิบัติของพรรคฯ ดังที่ได้ปรากฏมา เช่นกรณีอดีตพรรคก้าวไกลที่เคยตรวจสอบและเพิกถอนความเป็นสมาชิกพรรคของอดีต สส. ที่ถูกร้องเรียนว่าล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
นายณัฐพงษ์ ย้ำว่า พรรคประชาชนจะยึดมั่นในหลักการที่ไม่ยอมทน (Zero Tolerance) ต่อการทุจริตคอร์รัปชัน การก่ออาชญากรรม หรือการกระทำผิดร้ายแรงอื่นๆ อย่างมั่นคง
ทั้งนี้ พรรคประชาชนหวังว่า การดำเนินการของรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ต่อกรณีนี้และกรณีอื่นๆ ในอนาคต จะเป็นการดำเนินการกวาดล้างนักการเมืองที่เป็นผู้มีอิทธิพลหรือเครือข่ายอาชญากรรมที่ค้ายาเสพติด ค้ามนุษย์ ทุนเทา สแกมเมอร์ หรือเว็บพนันออนไลน์ ทั้งหมดอย่างจริงจัง มิใช่เป็นเพียงการดำเนินการเพื่อหวังผลทางการเมืองช่วงก่อนการเลือกตั้งเท่านั้น