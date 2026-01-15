xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองปรับลดลง [-250] รูปพรรณขายออก 69,450 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองประจำวันที่ 15 มกราคม 2569 ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.00 น. ราคาทองปรับลดลง 250 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 68,550 บาท ขายออกบาทละ 68,650 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 67,173.96 บาท ขายออกบาทละ 69,450 บาท