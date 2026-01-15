xs
เงินบาทเปิดเช้านี้อ่อนค่าลงเล็กน้อย ที่ระดับ 31.46 บาท/ดอลลาร์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เงินบาทเปิดเช้านี้ (15 ม.ค.) ที่ระดับ 31.46 บาทต่อดอลลาร์ อ่อนค่าลงเล็กน้อย แทบไม่เปลี่ยนแปลงจากระดับปิดของวันที่ผ่านมา ณ ระดับ 31.42 บาทต่อดอลลาร์