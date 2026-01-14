จีนเสียใจเหตุเครนถล่มทับรถไฟที่สีคิ้ว พร้อมติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด

สำนักข่าวซินหัว (Xinhua) รายงานว่า นางเหมา หนิง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน กล่าวในกรุงปักกิ่งว่า จีนแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้เสียชีวิตในประเทศไทย จากเหตุเครนก่อสร้างตกใส่รถไฟ ของโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน
ตามรายงานระบุว่า มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 22 คน และบาดเจ็บอีก 55 คน ที่จังหวัดนครราชสีมา ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เรากำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุยังอยู่ระหว่างการสอบสวน โดยรัฐบาลจีนให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยของโครงการและบุคลากร และขณะนี้กำลังตรวจสอบรายละเอียดอยู่ ในปัจจุบันส่วนงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องดำเนินการโดยบริษัทไทย