อธิบดีฝนหลวงฯ สั่งเพิ่มเที่ยวบินทำฝนเทียม เร่งระบายฝุ่นจากพื้นที่ กทม.-ปริมณฑล

นายราเชน ศิลปะรายะ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า ตามที่สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 บริเวณพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลในเช้าวันนี้ พบว่าอยู่ในเกณฑ์เกินค่ามาตรฐาน (37.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) อยู่ในระดับเริ่มส่งกระทบต่อสุขภาพและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน (สีส้มและสีแดง) เนื่องจากตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาในเรื่องอัตราการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ไม่ดี/อ่อน และชั้นบรรยากาศใกล้ผิวพื้นมีลักษณะปิด รวมถึงมีจุดความร้อนในบางพื้นที่และจุดความร้อนในประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้น จึงทำให้แนวโน้มความเข้มข้นของฝุ่นละอองมีการสะสมเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ จึงได้สั่งการให้เพิ่มจำนวนเครื่องบินและเที่ยวบินวางแผนเร่งระบายฝุ่นละอองออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบให้เร็วที่สุด เพื่อให้ค่าคุณภาพอากาศดีขึ้นและไม่เกินค่ามาตรฐาน โดยปัจจุบันมีหน่วยฯ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ใช้เครื่องบินปฏิบัติการดัดแปรสภาพอากาศ จำนวน 4 ลำ ได้แก่ เครื่องบิน Super King Air 1 ลำ เครื่องบิน CARAVAN 3 ลำ หน่วยฯ จ.ระยอง สั่งการเพิ่มจำนวนเครื่องบินเป็น 3 ลำ ได้แก่ เครื่องบิน CN 1 ลำ เครื่องบิน CASA 2 ลำ และหน่วยฯ จ.ขอนแก่น ใช้เครื่องบิน CASA 3 ลำ เริ่มปฏิบัติการวันพรุ่งนี้ (15 ม.ค. 2569) เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับผลกระทบในขณะนี้ด้วย ในขณะที่ทางพื้นที่ภาคเหนือก็มีการติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองเป็นประจำ และเตรียมตั้งหน่วยดัดแปรสภาพอากาศ จ.ตาก และ จ.พิษณุโลก เริ่มปฏิบิตการวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569
อธิบดีกรมฝนหลวงฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า และจากการติดตามสภาพอากาศเช้านี้ หน่วยฯ อ.หัวหิน จึงมีการวางแผนบินปฏิบัติการตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยเครื่องบิน Super King Air ในเวลา 10.00 น. และบินปฏิบัติการด้วยเทคนิคโปรยน้ำแข็งแห้งเพื่อระบายฝุ่นละออง ในเวลา 10.00 น. ใช้เครื่องบิน CARAVAN 2 ลำ บินที่ระดับความสูง 7,000 ฟุต บริเวณ อ.บางแพ จ.ราชบุรี อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม รวมถึงหน่วยฯ จ.ระยอง บินปฏิบัติการด้วยเทคนิคการก่อเมฆ เพื่อดูดซับและระบายฝุ่นละออง ในเวลา 10.30 น. ใช้เครื่องบิน CN 1 ลำ บินที่ระดับความสูง 5,000 ฟุต บริเวณ อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ถึง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อช่วยระบายฝุ่นละอองออกจากพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่วนในช่วงบ่าย หน่วยฯ อ.หัวหิน มีแผนปฏิบัติการด้วยเทคนิค โปรยน้ำแข็งแห้งเพื่อระบายฝุ่นละออง ในเวลา 14.30 น. ใช้เครื่องบิน CARAVAN 3 ลำ บินที่ระดับความสูง 7,000 ฟุต บริเวณ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี และอ่าวไทย
อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนมั่นใจ กรมฝนหลวงและการบินเกษตรมีความพร้อมทั้งทรัพยากรเครื่องบิน สารฝนหลวง และเจ้าหน้าที่ จะติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์ฝุ่นละอองตลอดทั้งวัน เพื่อวางแผนบินปฏิบัติการระบายฝุ่นให้มากที่สุด และหากคุณภาพอากาศไม่ดีขึ้นจะมีการพิจารณาให้บินปฏิบัติการเพิ่มเติมในเวลากลางคืนต่อไปอีกด้วย
ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงให้จำกัดระยะเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือออกกำลังกายที่ใช้แรงมาก หากจำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่กลางแจ้งให้สวมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นทุกครั้ง