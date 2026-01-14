มติ กบน.ตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล-เบนซิน บรรเทาภาระค่าครองชีพให้ประชาชน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) มีมติเห็นชอบปรับลดอัตราเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับน้ำมันดีเซลและน้ำมันน้ำมันเบนซินทุกชนิดลง 50 สตางค์ต่อลิตร เพื่อตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลและเบนซินคงเดิม ณ หน้าสถานีบริการน้ำมัน
จากเหตุการณ์ประท้วงต่อต้านรัฐบาลอิหร่านที่ยังคงยืดเยื้อ อาจทำให้อุปทานน้ำมันในตลาดโลกลดลง ส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกเกิดความผันผวนปรับตัวสูงขึ้น กบน. จึงมีมติให้ปรับลดอัตราเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงลง เพื่อตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซินไม่ให้ขึ้นราคา และขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่า ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศไม่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของประชาชนมากจนเกินไป
นอกจากนี้ กบน. ได้สั่งการให้สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) ติดตามสถานการณ์ความไม่สงบของประเทศอิหร่านอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินสถานการณ์ที่อาจส่งผลต่อราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศต่อไป
สำหรับฐานะกองทุนน้ำมันฯ ณ วันที่ 11 มกราคม 2569 กองทุนน้ำมันฯ ติดลบอยู่ที่ 3,090 ล้านบาท แบ่งเป็น บัญชีน้ำมันบวกอยู่ที่ 36,085 ล้านบาท และบัญชี LPG ติดลบอยู่ที่ 39,175 ล้านบาท ส่วนการปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ ประเภทน้ำมัน จะทำให้รายรับลดลงเหลือประมาณวันละ 43.33 ล้านบาท จากเดิมที่มีรายรับประมาณวันละ 208.37 ล้านบาท