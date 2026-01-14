"อนุทิน" เตรียมขึ้น ฮ.บินด่วนสีคิ้ว ดูจุดเกิดเหตุเครนถล่มทับรถไฟ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 18.00 น. วันนี้ (14 ม.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ไปยังจุดเกิดเหตุเครนถล่มทับขบวนรถไฟ ที่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา จนทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตหลายราย
ก่อนหน้านี้ นายอนุทิน ได้สั่งการให้นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ไปบัญชาการเหตุการณ์ และได้รับรายงานจากนายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ว่าได้ส่งตัวผู้ได้รับบาดเจ็บกระจายไปยังโรงพยาบาลที่เหมาะสม รวมถึงเร่งชันสูตรศพผู้เสียชีวิตแล้ว