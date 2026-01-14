xs
ราคาทองวันนี้ปรับ 15 ครั้ง [+650] รูปพรรณขายออก 69,650 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศวันนี้ (14 ม.ค. 69) มีการปรับเปลี่ยนทั้งสิ้น 15 ครั้ง ปรับขึ้นสุทธิ 650 บาท ล่าสุด ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 68,750 บาท ขายออกบาทละ 68,850 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 67,371.04 บาท ขายออกบาทละ 69,650 บาท