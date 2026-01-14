'อิตาเลียนไทย' ออกแถลงการณ์เสียใจสุดซึ้งเหตุเครนหล่นทับรถไฟ ยันรับผิดชอบเต็มที่

วันที่ 14 มกราคม 2569 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ออกแถลงการณ์ ระบุว่า
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียและบาดเจ็บ กรณีอุบัติเหตุเครนก่อสร้างตกทับขบวนรถไฟโดยสาร บริเวณอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา บริษัทฯ แสดงความรับผิดชอบที่จะให้การช่วยเหลือในการชดเชยเยียวยาให้กับครอบครัวผู้สูญเสีย และการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่
และบริษัทฯ พร้อมสนับสนุนเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน เพื่อเร่งดำเนินการแก้ไขให้สถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว