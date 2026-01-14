คกก.ตรวจสอบนโยบายฯ ถกนัดแรก ประเดิมพิจารณานโยบาย 5 พรรค

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบนโยบายของพรรคการเมืองที่ใช้ในการประกาศโฆษณา ซึ่งเป็นนโยบายที่ต้องใช้จ่ายเงิน ประชุมครั้งแรก พร้อมกล่าวว่า เรื่องนี้เป็นของร้อน ระยะเวลาก็สั้น ซึ่งจะต้อง ตรวจสอบนโยบายของพรรคการเมืองให้แล้วเสร็จก่อนวันลงคะแนน โดยจะนำข้อสังเกตของคณะกรรมการไปให้ประชาชนพิจารณาก่อนลงคะแนน ซึ่งคณะกรรมการตั้งขึ้นเพื่อดูแลเรื่องนโยบายเกี่ยวกับการใช้เงิน ในการบริหารราชการเมื่อได้เป็นรัฐบาล และต้องทำตาม นโยบายที่ได้หาเสียงเอาไว้ แต่เมื่อใช้นโยบายแล้ว จะเป็นประโยชน์กับประชาชนหรือกระทบกับภาวะการเงิน และหนี้สาธารณะของประเทศ ซึ่งสำนักงานไม่มีความรู้ในส่วนนี้ จึงต้องอาศัยหน่วยงานที่มีความรู้ มีประสบการณ์หรือผู้ทรงคุณวุฒิ นี่จึงเป็นที่มาของคณะกรรมการชุดนี้ ถือว่าเรามาช่วยชาติในช่วงของการเลือกตั้งอีกทาง
สำหรับการประชุมในวันแรก กรรมการทุกคนได้มีการแนะนำตัวกันก่อนเริ่มประชุม เพื่อที่จะได้ทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น
ทั้งนี้ มีรายงานว่า ขณะนี้ได้มีพรรคการเมืองส่งนโยบายให้เข้ามาตรวจสอบ 6 พรรคการเมือง ประกอบด้วย พรรคประชาชน พรรคประชาอาสาชาติ พรรคประชากรไทย พรรคประชาไทย พรรคไทยธรรม และพรรครวมใจไทย แต่พรรครวมใจไทยได้ขอถอนนโยบายออกไปก่อนเพื่อทำการตรวจสอบอีกครั้ง
ในการประชุมได้วางรูปแบบการพิจารณานโยบาย โดยจะมีการประชุมผ่านซูมร่วมกับผู้แทนของ 6 พรรคการเมือง เพื่อซักถามข้อสงสัย เกี่ยวกับนโยบายที่ใช้หาเสียงแต่ไม่ได้ให้ผู้แทนทั้ง 6 พรรคร่วมรับฟังด้วย เพื่อให้การพิจารณานโยบายเป็นไปด้วยความรวดเร็วและทันก่อนการเลือกตั้ง ส่วนพรรคการเมืองที่ไม่ได้ส่งตามกำหนดคือวันที่ 19 มกราคม ก็จะถูกปรับเป็นเงิน 500,000 บาท และปรับเพิ่มอีกวันละ 10,000 บาท จนกว่าจะส่งนโยบายมายัง กกต. ให้มีการตรวจสอบ