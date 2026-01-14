xs
xsm
sm
md
lg

ปิดตลาดฯ หุ้นไทย +9.00 จุด มูลค่าซื้อขาย 38,968.20 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายวันนี้ ดัชนีหุ้นไทยปรับเพิ่มขึ้น 9.00 จุด หรือ +0.73% ที่ระดับ 1,244.30 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 38,968.20 ล้านบาท