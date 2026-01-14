กรมท่องเที่ยวเดินหน้าดึงกองถ่ายต่างชาติเข้าไทย หวังดันรายได้เพิ่ม 10%

นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า ปี 2568 ประเทศไทยมีกองถ่ายภาพยนตร์ต่างประเทศเข้ามาถ่ายทำกว่า 546 เรื่อง สร้างรายได้หมุนเวียนในประเทศกว่า 7,717 ล้านบาท สะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยทั้งด้านสถานที่ถ่ายทำ ความพร้อมของบุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน และระบบสนับสนุนการถ่ายทำที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จากความสำเร็จดังกล่าว กรมการท่องเที่ยวจึงตั้งเป้าในปี 2569 ให้รายได้จากกองถ่ายต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการทำงานเชิงรุก สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และยกระดับประเทศไทยให้เป็น Film-Friendly Destination ที่สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก
ด้าน น.ส.อุบลวรรณ สุจริตกุล ผู้อำนวยการกองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ กล่าวว่า กองกิจการภาพยนตร์ฯ ได้เตรียมความพร้อมเพื่อกำหนดให้ปี 2570 เป็น "ปีส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย" หรือ Thailand FILMAZING Year โดยเดินหน้าหารือและบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีศักยภาพในการรองรับกองถ่ายต่างประเทศ เพื่อพัฒนากลไกการอำนวยความสะดวก หาโปรโมชัน และ Incentive ระดับท้องถิ่น กระตุ้นการถ่ายทำในเมืองรอง และส่งเสริมการจ้างงานทีมงานคนไทยในหลากหลายตำแหน่งของกองถ่ายภาพยนตร์
นอกจากนี้ ยังเตรียมขับเคลื่อนแผน Green Production สำหรับกองถ่ายต่างประเทศในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการถ่ายทำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างรับผิดชอบ และคำนึงถึงสังคมและชุมชนในพื้นที่ถ่ายทำ อันสอดคล้องกับแนวโน้มอุตสาหกรรมภาพยนตร์โลกที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืน
สำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย นอกจากจะสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจโดยตรงแล้ว ยังช่วยกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น สร้างการจ้างงาน เพิ่มโอกาสพัฒนาทักษะบุคลากรไทย และเป็นเครื่องมือสำคัญในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยสู่สายตาผู้ชมทั่วโลก ซึ่งกรมการท่องเที่ยวเชื่อมั่นว่า ด้วยการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จะช่วยผลักดันประเทศไทยให้ก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการถ่ายทำภาพยนตร์ระดับนานาชาติ และบรรลุเป้าหมายรายได้จากกองถ่ายต่างประเทศในปี 2569 ได้อย่างเป็นรูปธรรม