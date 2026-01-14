รวบแล้ว! 2 มือบึ้ม-เผาปั๊ม 11 จุดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ่อออกหมายจับเพิ่ม

พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากเหตุกลุ่มคนร้ายก่อเหตุลอบเผาและวางระเบิดปั๊มน้ำมัน 11 จุด ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการเก็บพยานหลักฐาน พิสูจน์ทราบทางนิติวิทยาศาสตร์ ล่าสุดสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้ว 2 คน และสามารถทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วจำนวนมาก เตรียมออกหมายจับและติดตามจับกุม
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า ในเรื่องสถานการณ์รุนแรงจังหวัดชายแดนใต้นั้น นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยและได้กำชับการปฏิบัติด้านการข่าว มาตรการป้องกัน และการสืบสวนสอบสวน เพื่อนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินการตามกฎหมาย เพื่อมุ่งป้องกันการก่อเหตุร้ายในพื้นที่ จึงได้สั่งการให้ยกระดับแนวทางปฏิบัติในการข่าว การรายงาน การสืบสวน สอบสวน รวมทั้งปรับแผนการปฏิบัติการด้านการข่าวเชิงรุก และแผนการป้องกันการก่อเหตุ บูรณาการหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ เพื่อป้องกันและตัดวงจรการก่อเหตุไม่สงบที่มีประสิทธิภาพต่อไป
สำหรับแนวทางการป้องกัน ให้พิจารณากำหนดมาตรการ วิธีปฏิบัติใหม่ และนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการเฝ้าระวัง นอกจากนี้ ให้พิจารณาจัดชุดปฏิบัติการพิเศษที่ผ่านการฝึกระดับชำนาญการ เป็นชุดเคลื่อนที่เร็วพร้อมเข้าควบคุมเหตุการณ์ รวมทั้งปรับปรุงแผนพักษ์ป้องกันชายแดนร่วมกับทหาร ในการป้องกันคน อาวุธ และอุปกรณ์ระเบิด ข้ามผ่านแดน