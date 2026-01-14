สธ.แถลงเหตุเครนหล่นทับรถไฟ เร่งกู้ชีวิตผู้บาดเจ็บสาหัส 10 ราย ย้ำทีมแพทย์ฉุกเฉินดูแลเต็มที่

เมื่อเวลา 13.30 น. (14 ม.ค.) ที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์ฯ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แถลงความคืบหน้ากรณี เหตุเครนตกใส่รถไฟ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ว่า ขณะที่ทางทีมแพทย์และสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งจะดูแลเป็นระยะ โดยเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มสีเหลือง ที่กำลังตรวจประเมินเพิ่มเติมว่า มีอาการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ซึ่งจะมีการรายงานทุก 2-3 ชั่วโมง แต่ในระยะ 3-4 ชั่วโมง จะต้องรักษาและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทุกคน
ขณะนี้กำลังให้การรักษาผู้ป่วยอาการสาหัสรุนแรงอย่างเต็มที่ จำนวน 8 ราย ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 7 ราย และโรงพยาบาลเทพรัตน์ 1 ราย ส่วนผู้เสียชีวิตอยู่ที่โรงพยาบาลสีคิ้ว อยู่ระหว่างพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล โดยมีเบอร์ติดต่อข้อมูลกลาง คือ 065-506-6499 นอกจากนี้ พบเด็กหญิงอายุ 1 ขวบ ยังไม่ทราบชื่อ โดยบาดเจ็บหลายที่ เร่งช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ส่วนผู้บาดเจ็บอื่นๆ ส่วนใหญ่ถูกกระแทก อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ประสบเหตุทั้งหมดได้รับการช่วยเหลือแล้ว โดยติดตามช่วยเหลือผู้บาดเจ็บสีแดง และสีเหลือง
ด้านนายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากเหตุการณ์ดังกล่าว มีผู้โดยสารทั้งหมด 190 คน จากสถานการณ์ล่าสุดพบผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตรวม 86 ราย โดยเสียชีวิต 22 ราย ผู้บาดเจ็บ 64 ราย อยู่ในกลุ่มสีแดง 8 ราย อาการปานกลางสีเหลือง 19 ราย อาการเล็กน้อยสีเขียว 37 ราย กรณีส่งต่อผู้ป่วยสีแดง ส่งต่อไปโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 6 ราย มี 1 ราย ที่โรงพยาบาลเทพรัตน์ และอีก 1 ราย จากปากช่องนานา จะมีการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลมหานราชนครราชสีมา
ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บรุนแรง มีตั้งแต่เด็กหญิงอายุ 1 ปี ไปจนถึงผู้สูงอายุ 85 ปี โดยส่วนใหญ่บาดเจ็บศีรษะ ใบหน้า ทรวงอก กระดูกหัก กระดูกไหปลาร้า มีภาวะลมออกเยื่อหุ้มปอด และมีบาดเจ็บกระดูกหักบริเวณขา เป็นต้น ขณะนี้เรามีทีมแพทย์ อาทิ ศัลยแพทย์ ศัลยแพทย์สมอง เตรียมไอซียู 8 เตียง มีวอร์ดที่ดูแลผู้ป่วยอาการบาดเจ็บไม่ต่ำกว่า 20 เตียงที่โรงพยาบาลมหาราชฯ โรงพยาบาลเทพรัตน์ โรงพยาบาลปากช่องนานา และโรงพยาบาลสีคิ้ว เรามีทีมแพทย์ฉุกเฉิน มีคลังเลือดดูแลเต็มที่
หลังจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขมีการจัดทีมดูแลด้านจิตใจกับทางญาติ ครอบครัว และผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่า ทางการแพทย์และสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่
อย่างไรก็ตาม มีรายงานข่าวแจ้งเพิ่มเติมว่า เดิมผู้ป่วยอาการสาหัสระดับสีแดง มีจำนวน 8 ราย สีเหลือง 19 ราย แต่ล่าสุดมีผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเหลืองจำนวน 2 ราย ที่อาการป่วยยกระดับเป็นสีแดง และเตรียมส่งต่อไปยังโรงพยาบาลมหาราชฯ ดังนั้น จะทำให้จำนวนผู้ป่วยวิกฤตสีแดงเพิ่มจาก 8 เป็น 10 ราย โดยในส่วนของอาการเด็กอายุ 1 ขวบ อาการน่าห่วง อย่างไรก็ตาม ในจำนวนผู้ป่วยวิกฤตนี้ ยังมีโอกาสในการรักษาฟื้นตัวได้