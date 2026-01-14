มทภ.2 ลงพื้นที่เครนหล่นทับรถไฟ บูรณาการหน่วยงานให้ความช่วยเหลือ ส่งสุนัขทหารช่วยค้นหา

พล.ท.วีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่เกิดเหตุเครนถล่มใส่ขบวนรถไฟโดยเร่งด่วน เพื่อประเมินสถานการณ์ และอำนวยการบูรณาการการให้ความช่วยเหลือร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กองทัพภาคที่ 2 จัดกำลังและทรัพยากรสนับสนุนหน่วยงานพลเรือน หน่วยกู้ภัย หน่วยแพทย์ และหน่วยงานด้านความปลอดภัย เพื่อเสริมศักยภาพการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ การอพยพผู้ได้รับผลกระทบ การดูแลรักษาผู้บาดเจ็บ และการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเป็นระบบ
พร้อมกันนี้ ได้สั่งการให้กองพลพัฒนาที่ 2 มณฑลทหารบกที่ 21 และหน่วยที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมสนับสนุนกำลัง เครื่องมือ และยุทโธปกรณ์ที่จำเป็น อาทิ ครัวสนาม รถส่องสว่าง รถเครน เครื่องมือสนับสนุนการเปิดเส้นทาง รวมถึง การจัดทำสนามเฮลิคอปเตอร์เร่งด่วน เพื่อรองรับการรับ–ส่งผู้ได้รับบาดเจ็บ และอำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง
ขณะนี้สามารถช่วยเหลือและอพยพผู้โดยสารออกจากขบวน รถไฟได้ครบถ้วนแล้ว และอยู่ระหว่างการประสานวางแผน เคลียร์พื้นที่ เพื่อฟื้นฟูความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุซ้ำ
สำหรับประชาชนที่ต้องการติดตามข้อมูลข่าวสาร รายชื่อของผู้ได้รับอุบัติเหตุและผู้โดยสารในขบวนรถ หรือความคืบหน้า ของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ สามารถติดต่อผ่านทาง "ศูนย์ติดตามข้อมูลสถานการณ์ด้านการแพทย์" โทร.065-506-6499 และ "ศูนย์ประสานข้อมูลเหตุการณ์เครนตกใส่รถไฟ บ.ถนนคต อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา" รพ.สีคิ้ว โทร. 090-976-8154 และ รพ.สูงเนิน โทร. 044-419-712 ต่อ 116 หรือ 044-286-422 ต่อ 116 ได้ตลอดเวลา