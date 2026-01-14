ประธาน กกต.คนใหม่อู้ฟู่! รวมคู่สมรสมีทรัพย์สิน 85 ล้าน ที่ดิน 9 แปลง มูลค่า 47 ล้าน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2568 โดยแจ้งสถานะสมรสกับ นางชรินทร์ภัสร์ กลั่นวารินทร์
ทั้งสองแจ้งมีทรัพย์สินรวม 85,099,109 บาท และมีหนี้สินรวม 4,430,244 บาท โดยเป็นทรัพย์สินของนายณรงค์ 22,282,074 บาท และของนางชรินทร์ภัสร์ 62,817,034 บาท
สำหรับทรัพย์สินของ นายณรงค์ ประกอบด้วย เงินฝาก 6 บัญชี รวม 10,163,217 บาท เงินลงทุนในกองทุนเปิดต่างๆ รวม 4,541,356 บาท ที่ดิน 6 แปลง ในพื้นที่เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร และอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี มูลค่ารวมประมาณ 3.25 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 2.75 ล้านบาท ยานพาหนะ 500,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 700,000 บาท และทรัพย์สินอื่น 377,500 บาท โดยไม่ปรากฏหนี้สิน
นายณรงค์ แจ้งมีรายได้ต่อปีรวม 2,256,480 บาท แบ่งเป็น เงินเดือน 966,480 บาท เงินประจำตำแหน่ง 510,000 บาท เงินค่ารับรองเหมาจ่ายรายเดือน 510,000 บาท ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 50,000 บาท เงินปันผลจากการถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ 20,000 บาท และกำไรจากการขายหุ้น 200,000 บาท ขณะที่มีรายจ่ายต่อปีรวม 560,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 360,000 บาท และค่าอุปการะมารดา 200,000 บาท
ส่วนนางชรินทร์ภัสร์ คู่สมรส แจ้งมีทรัพย์สินรวม 62,817,034 บาท ประกอบด้วย เงินฝาก 13 บัญชี รวม 2,702,954 บาท เงินลงทุนส่วนใหญ่เป็นเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ และ สลากออมสินดิจิทัล รวม 2,591,900 บาท ที่ดิน 9 แปลง ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี และ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร รวมมูลค่า 47,228,500 บาท
โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 8.96 ล้านบาท ยานพาหนะ 600,000 บาท และทรัพย์สินอื่น 733,680 บาท
นางชรินทร์ภัสร์ แจ้งมีหนี้สินเป็นเงินกู้จากธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่ปี 2562 วงเงินกู้ 6.21 ล้านบาท โดยปัจจุบันมียอดหนี้คงเหลือ 4,430,154 บาท และหนี้บัตรเครดิต 90 บาท พร้อมแจ้งมีรายได้ต่อปีรวม 425,984 บาท และมีรายจ่ายต่อปีรวม 378,016 บาท
สำหรับทรัพย์สินอื่นที่น่าสนใจของทั้งสอง อาทิ นาฬิกา Rolex จำนวน 2 เรือน มูลค่ารวม 800,000 บาท สร้อยคอทองคำ 2 เส้น มูลค่า 80,000 บาท พระเลี่ยมทอง 5 องค์ มูลค่า 30,000 บาท อัญมณี ได้แก่ ทับทิม 2 เม็ด มูลค่า 60,000 บาท และนิล 1 เม็ด มูลค่า 15,000 บาท รวมถึงปืนสั้น 2 กระบอก มูลค่ารวม 66,180 บาท