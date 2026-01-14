"บิ๊กต่าย" สั่งด่วน! ตำรวจโคราชเร่งช่วยผู้ประสบเหตุเครนหล่นทับรถไฟ

พล.ต.ท.ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล/รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กำชับตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา และตำรวจพิสูจน์หลักฐาน เร่งเข้าช่วยเหลือลำเลียงอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสบเหตุ เครนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงตกทับรถไฟที่กำลังแล่นบนรางรถไฟด้านล่าง บริเวณอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ส่งผลให้รถไฟขบวนที่ 21 ต้นทางสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ ปลายทางสถานีอุบลราชธานี ตกราง ทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก เหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 09.30 น. วันนี้ พร้อมกำชับให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบเก็บหลักฐานในพื้นที่ เพื่อหาสาเหตุประกอบการดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องต่อไป
ทั้งนี้ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กำชับให้ตำรวจทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง ติดตามกรณีนี้อย่างใกล้ชิด และเข้าช่วยเหลือดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายทุกด้านอย่างทันท่วงที