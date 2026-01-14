ป.ป.ช.เปิดเซฟ "แพทองธาร" ทรัพย์สินสดลง 2.6 พันล้าน หลังพ้นตำแหน่งนายกฯ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 โดยแจ้งสถานะอยู่กินฉันสามีภรรยา กับ นายปิฎก สุขสวัสดิ์ และมีบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 2 คน
ทั้งครอบครัวแจ้งมีทรัพย์สินรวม 11,321,646,719 บาท หนี้สินรวม 4,441,159,711 บาท โดยเป็นทรัพย์สินของ น.ส.แพทองธาร 11,234,769,810 บาท นายปิฎก 86,746,214 บาท และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 130,693 บาท
สำหรับทรัพย์สินของ น.ส.แพทองธาร ประกอบด้วย
- เงินสด 7,237,696 บาท
- เงินฝาก 26 บัญชี รวม 1,060,535,410 บาท
- เงินลงทุน 8,347,745,540 บาท
- เงินให้กู้ยืมแก่ นายพานทองแท้ ชินวัตร (พี่ชาย) จำนวน 15,238,714 บาท
- ที่ดิน 12 แปลง มูลค่า 724,922,982 บาท
- โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 168,615,386 บาท
- ยานพาหนะ 66,770,000 บาท เป็นรถยนต์ 23 คัน
นอกจากนี้ ยังมีสิทธิและสัมปทาน 6 รายการ มูลค่ารวม 425,022,830 บาท ซึ่งรวมถึงสิทธิการเช่าอพาร์ตเมนต์ในประเทศอังกฤษ 2 แห่ง คือ Flat Knaresborough House กรุงลอนดอน มูลค่า 111,612,250 บาท และ Flat Montpelier Street กรุงลอนดอน มูลค่า 208,342,867 บาท
รวมถึงทรัพย์สินอื่นมูลค่า 418,681,250 บาท อาทิ ทองคำแท่ง 75 บาท นาฬิกา 75 เรือน กระเป๋า 217 ใบ เครื่องประดับจำนวนมาก และเครื่องแต่งกาย 167 ชุด
ด้านหนี้สินของ น.ส.แพทองธาร รวม 4,434,522,338 บาท แบ่งเป็น
- เงินเบิกเกินบัญชี 5,458,262 บาท และหนี้สินอื่น 4,434,522,338 บาท
น.ส.แพทองธาร แจ้งมีรายได้ต่อปี 20,879,130 บาท ส่วนใหญ่เป็นเงินปันผล 20.5 ล้านบาท และดอกเบี้ย 2 ล้านบาท
ขณะที่รายจ่ายต่อปี 58.22 ล้านบาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวสูงถึง 45 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายครัวเรือน 7 ล้านบาท
ส่วนทรัพย์สินของนายปิฎก สุขสวัสดิ์ แจ้งมีทรัพย์สินรวม 86,746,214 บาท มีหนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชี 1,179,110 บาท แจ้งมีรายได้ต่อปี 4,909,100 บาท และ รายจ่ายต่อปี 3,668,846 บาท
สำหรับข้อมูลการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษีที่ผ่านมา น.ส.แพทองธาร แจ้งเงินได้พึงประเมิน 5,027,468 บาท ขณะที่นายปิฎก แจ้ง 3,585,348 บาท
ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินเมื่อครั้งเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เมื่อเดือนมกราคม 2568 ซึ่งมีทรัพย์สิน 13,993,826,903 บาท และหนี้สิน 4,441,159,711 บาท พบว่า หลังพ้นตำแหน่ง ทรัพย์สินของ น.ส.แพทองธาร ลดลง 2,672,180,184 บาท
สำหรับหนี้สินอื่นมูลค่า 4,434,522,338 บาท พบว่าเป็นหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิน (PN) จากการซื้อหุ้นต่อจากมารดา พี่ชาย และเครือญาติ รวม 5 รายการ ซึ่งเคยถูกฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อต้นปี 2568 ว่าอาจเข้าข่ายเป็นนิติกรรมอำพราง โดยบัญชีทรัพย์สินหลังพ้นตำแหน่งยังคงปรากฏหนี้ดังกล่าวครบถ้วน สะท้อนว่า น.ส.แพทองธาร ยังไม่มีการชำระเงินค่าหุ้นในรายการนี้แต่อย่างใด