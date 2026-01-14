กกร.ชง 6 มาตรการเร่งด่วนถึงรัฐบาลใหม่ จี้ปราบคอร์รัปชัน–ทุนเทา

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) จัดเวทีเสวนา "Zero Corruption: กกร. และเพื่อนไม่ทน" ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ภายใต้หัวข้อ "หยุดสแกมเมอร์ ทุนเทา และนอมินี" โดยมีผู้แทนจากภาคธุรกิจ พรรคการเมือง นักวิชาการ และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันร่วมแสดงจุดยืนผลักดันการปฏิรูปเชิงโครงสร้างเพื่อยุติวงจรทุนแฝงที่กำลังบ่อนทำลายเศรษฐกิจไทย
นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดงานโดยเตือนว่า ทุนเทา–สแกมเมอร์–นอมินี ไม่เพียงเป็นภัยทางเศรษฐกิจ แต่กำลังคุกคามอธิปไตยทางธุรกิจไทยแบบเงียบๆ ผ่านการใช้กลไกบังหน้าเพื่อดูดเม็ดเงินและทรัพยากรออกนอกประเทศ ซึ่งนี่คือการขายชาติในรูปแบบใหม่ คนบางกลุ่มถูกใช้เป็นเครื่องมือ เพื่อยึดครองตลาดและทำลายความเชื่อมั่นของประเทศโดยไม่ต้องใช้อาวุธแม้แต่ชิ้นเดียว
นายพจน์ ระบุว่า กลุ่มทุนเหล่านี้ใช้ช่องโหว่ของกฎหมายและระบบใบอนุญาตที่ไม่โปร่งใส เพื่อเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องในทางเทคนิค แต่ขัดต่อจริยธรรมและทำลายความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SME ที่ไม่สามารถสู้กับราคาทุนแฝงที่ยอมขาดทุนเพื่อฟอกเงินได้ ทำให้ธุรกิจสุจริตอยู่ไม่ได้
พร้อมกันนี้ กกร. ขอเสนอ 6 ข้อเร่งด่วนต่อรัฐบาลใหม่ดำเนินการทันที ได้แก่
1. ทบทวนการตีความคำว่า "คนต่างด้าว" ให้ชัดเจน ปิดช่องให้ทุนแฝง–นอมีนีถือครองกิจการ
2. ดำเนินการปราบปรามทุนเทาและเครือข่ายสแกมเมอร์ อย่างเด็ดขาด โดยไม่เลือกปฏิบัติ
3. ปฏิรูปหน่วยงานรัฐที่มีปัญหาคอร์รัปชันในเชิงโครงสร้าง พร้อมเปิดให้ตรวจสอบได้
4. คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและผู้ใช้ระบบอย่างสุจริต ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของระบบใต้โต๊ะ
5. จัดทำฐานข้อมูลกลางและเปิดเผยโครงการรัฐ–ใบอนุญาต–ธุรกิจต้องสงสัย อย่างโปร่งใส
6. ยุติวัฒนธรรมการให้ของขวัญและผลประโยชน์แอบแฝงในระบบราชการ–การเมือง
นอกจากนี้ นายพจน์ ยังเรียกร้องให้ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ โดยเลือกพรรคการเมืองที่มีจุดยืนชัดเจนในการปราบคอร์รัปชันและจัดการกับทุนสีเทา เพื่อคืนเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้ประเทศในระยะยาว พร้อมท้าทายรัฐบาลใหม่ให้พิสูจน์ความจริงใจด้วยการ "ลงมือทำทันที"
นายพจน์ ย้ำว่า วันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของภาคเอกชนหรือธุรกิจ แต่นี่คือการต่อสู้ของประชาชนทั้งประเทศ เราต้องไม่ยอมให้คนบางกลุ่มใช้กฎหมายเพื่อประโยชน์ส่วนตน ขณะที่คนส่วนใหญ่ต้องอยู่ในความเสียเปรียบ