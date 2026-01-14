"เท้ง" เสียใจเหตุเครนหล่นทับรถไฟ จี้แก้ปัญหาที่ต้นตอ ซัด! โครงการใหญ่ งบมหาศาล แต่ไร้มาตรฐานความปลอดภัย

นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าและแคนดิเดตนายรัฐมนตรี พรรคประชาชน กล่าวถึงเหตุการณ์เครนถล่มทับรถไฟ ที่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เมื่อช่วงเช้า ว่า ตนขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ดังกล่าว ตนทราบข่าวเมื่อเช้านี้ว่ามีผู้เสียชีวิต 22 ราย และมีผู้บาดเจ็บจำนวนมาก เราไม่เคยอยากให้เกิดขึ้น แต่สิ่งที่ตนเชื่อว่าเป็นสิ่งสำคัญที่พวกเราต้องช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนต่อไปในอนาคต คือเรื่องโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นโครงการภาครัฐที่ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ใช้งบประมาณของประเทศมหาศาล แต่ความปลอดภัยคุณภาพมาตรฐานในการก่อสร้างอาจจะยังไม่ดีเพียงพอ ที่ผ่านมาเราเกิดเหตุแนวนี้มาแล้วหลายครั้ง ตนไม่อยากให้พวกเรามาถอดบทเรียนซ้ำๆ แต่อยากให้พุ่งเป้าแก้ไขปัญหาที่ต้นตอ ทำอย่างไรให้กระบวนการการจัดจ้างของภาครัฐมีความโปร่งใสและมีคุณภาพ มีผู้ตรวจงาน มีผู้สังเกตการณ์อิสระเข้าไปตรวจงานภาครัฐขนาดใหญ่ได้ เพื่อป้องกันไม่ให้แบบนี้ซ้ำรอยอีกในอนาคต ตนขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวผู้สูญเสียทุกคน