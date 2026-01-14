ปภ.อัปเดตเหตุเครนหล่นทับรถไฟที่โคราช ล่าสุดเสียชีวิต 22 ราย เจ้าหน้าที่เร่งดับไฟลุกไหม้ตู้โบกี้

วันนี้ (14 ม.ค.) เวลา 12.30 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) อัปเดตเหตุรถไฟขบวนด่วนพิเศษ ขบวน 21 กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี ประสบเหตุเครนใช้ก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงหล่นทับตู้โดยสารในพื้นที่ จ.นครราชสีมา เมื่อช่วงสายที่ผ่านมา ล่าสุดมีผู้เสียชีวิต 22 ราย ปัจจุบันเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการดับเพลิงที่ลุกไหม้ตู้รถไฟ นำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล และค้นหาผู้สูญหายภายในขบวนรถไฟเพิ่มเติม
นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า จากเหตุรถไฟขบวนด่วนพิเศษ ขบวน 21 กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี ประสบเหตุเครนใช้ก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงหล่นทับตู้โดยสาร ในช่วงสายของวันนี้ (14 ม.ค. 69) จุดเกิดเหตุบริเวณ กม. รถไฟที่ 220 หลัก 9 บ้านถนนคด ม.11 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา มีผู้โดยสารรวมพนักงานประจำรถ ประมาณ 195 คน เบื้องต้น พบตู้โดยสารเสียหาย 3 ตู้ ผู้เสียชีวิต 22 ราย และอยู่ระหว่างการสำรวจเพิ่มเติม ด้านการให้ความช่วยเหลือ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา ได้สนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัย รถกู้ภัยสมรรถนะสูง รถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว รถกู้ภัยตึกถล่มรถเครน 56 ตัน รถบรรทุกสิบล้อติดตั้งปั้นจั่น พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญเหตุ โดยร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา รฟท. ตำรวจ หน่วยการแพทย์ อาสาสมัครมูลนิธิ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งช่วยเหลือค้นหาผู้ติดค้างและนำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล โดยสถานการณ์ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการดับเพลิงที่ลุกไหม้ตู้รถไฟนำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลและค้นหาผู้สูญหายภายในขบวนรถไฟเพิ่มเติม