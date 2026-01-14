รฟท.แจ้งปรับเปลี่ยนเส้นทาง- งดเดินขบวนรถสายอีสาน 14 ขบวน หลังเกิดเหตุเครนก่อสร้างหล่นทับรถไฟ

นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย แจ้งว่า ตามที่ได้เกิดเหตุเครนก่อสร้างของบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย - จีน สัญญาที่ 3-4 งานโยธาสำหรับช่วงลำตะคอง - สีคิ้ว และกุดจิก – โคกกรวด หล่นทับขบวนรถด่วนพิเศษที่ 21 ขณะขบวนรถกำลังแล่นผ่านช่วงระหว่าง สถานีหนองน้ำขุ่น – สถานีสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ส่งผลกระทบให้ขบวนรถในเส้นทางดังกล่าวไม่สามารถผ่านได้
ทั้งนี้ การรถไฟฯ จึงมีความจำเป็นต้องงดเดินและปรับเปลี่ยนเส้นทางขบวนรถสายตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีต้นทางและปลายทางอุบลราชธานี ช่วงสถานีชุมทางแก่งคอย - ชุมทางบัวใหญ่ - นครราชสีมา ในวันนี้ (14 มกราคม 2569) จำนวน 14 ขบวน ดังนี้
1. ขบวนรถงดเดิน จำนวน 2 ขบวน ได้แก่
- ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 21/22 กรุงเทพอภิวัฒน์ – อุบลราชธานี - กรุงเทพอภิวัฒน์
2. ขบวนรถปรับเปลี่ยนเส้นทาง จำนวน 12 ขบวน ได้แก่
- ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 23/24 กรุงเทพอภิวัฒน์ – อุบลราชธานี – กรุงเทพอภิวัฒน์
- ขบวนรถเร็วที่ 135/136 กรุงเทพอภิวัฒน์ – อุบลราชธานี – กรุงเทพอภิวัฒน์
- ขบวนรถด่วนที่ 71/72 กรุงเทพอภิวัฒน์ - อุบลราชธานี - กรุงเทพอภิวัฒน์
- ขบวนรถเร็วที่ 141/142 กรุงเทพอภิวัฒน์ – อุบลราชธานี – กรุงเทพอภิวัฒน์
- ขบวนรถเร็วที่ 139/140 กรุงเทพอภิวัฒน์ – อุบลราชธานี – กรุงเทพอภิวัฒน์
- ขบวนรถธรรมดาที่ 233/234 กรุงเทพ(หัวลำโพง) - สุรินทร์ - กรุงเทพ(หัวลำโพง)
การรถไฟฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สำหรับประชาชนที่ซื้อตั๋วโดยสารไว้ล่วงหน้าในเส้นทางดังกล่าว หากไม่ประสงค์เดินทางสามารถติดต่อขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารได้เต็มราคาที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ พร้อมแนะนำให้ผู้โดยสารตรวจสอบข้อมูลการเดินรถก่อนออกเดินทางผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของ รฟท. ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบเวลาและตำแหน่งขบวนรถแบบเรียลไทม์ได้ทางhttps://ttsview.railway.co.th/v3/incident/Accident21 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีรถไฟทั่วประเทศ และศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง