ท่าอากาศยานภูเก็ต แจงกรณีเที่ยวบิน EY 416 ตกหลุมอากาศระหว่างทำการบิน

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์เกี่ยวกับเหตุการณ์อากาศยานของสายการบิน ETIHAD Airways เที่ยวบินที่ EY 416 เส้นทางอาบูดาบี – ภูเก็ต ประสบสภาวะอากาศแปรปรวน (หลุมอากาศ) ระหว่างทำการบินมายังท่าอากาศยานภูเก็ต เมื่อวันที่ 14 มกราคม นั้น
ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ขอเรียนว่า เมื่อเวลา 11.00 น. เจ้าหน้าที่ส่วนการแพทย์ ทภก. ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่สายการบิน ว่าอากาศยานของสายการบิน ETIHAD Airways เที่ยวบินที่ EY 416 ตกหลุมอากาศไม่ทราบจำนวนผู้บาดเจ็บ จึงได้ดำเนินการเตรียมการรับมือ และประสานงานศูนย์กู้ชีพนเรนทรและเครือข่ายเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือ โดยมีการเตรียมหลุมจอดอากาศยานหมายเลข 15 เพื่อรองรับสถานการณ์ พร้อมทั้งมีการประสานงาน เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัย ทภก. รวมถึงเจ้าหน้าที่ภาคพื้นประจำจุด เพื่อให้การดูแลผู้โดยสารและลูกเรืออย่างใกล้ชิดในทันที และเมื่อเวลา 11.50 น. อากาศยานลำดังกล่าวได้ทำการลงจอด ณ ทภก. ซึ่งจากการตรวจสอบและการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นนั้น ไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว และเหตุการณ์นี้ไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการและการดำเนินงานของ ทภก. แต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม ทภก. ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและความอุ่นใจของผู้โดยสารทุกคน โดยมีการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินตามแผนที่กำหนดไว้ และมีการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานการบินสากล
ทภก. ขอขอบคุณโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ,โรงพยาบาลถลาง , มูลนิธิกุศลธรรม, โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ และโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ในการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์
ทภก. ขอยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการดูแลทุกการเดินทางด้วยความใส่ใจ ความเป็นมืออาชีพ และหัวใจของการบริการอย่างแท้จริง