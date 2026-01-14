เพื่อไทยแถลงเสียใจต่อเหตุเครนก่อสร้างถล่มทับขบวนรถไฟที่สีคิ้ว

แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย เรื่อง แสดงความเสียใจต่อเหตุเครนก่อสร้างถล่มทับขบวนรถไฟ
อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
พรรคเพื่อไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้เสียชีวิต ผู้ได้รับบาดเจ็บ และครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเครนก่อสร้างถล่มทับขบวนรถไฟในพื้นที่อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นความสูญเสียที่ไม่ควรเกิดขึ้น และสะท้อนถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในโครงการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะ
.
พรรคเพื่อไทยขอเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือ เยียวยา และดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างรอบด้าน เป็นธรรม และโปร่งใส พร้อมทั้งดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุของอุบัติเหตุอย่างตรงไปตรงมา เพื่อเอาผิดกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตามกฎหมาย และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอย
.
พรรคเพื่อไทยขอยืนยันจุดยืนว่าความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อนผลประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศต้องดำเนินควบคู่กับมาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวด การกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบต่อชีวิตของประชาชนอย่างแท้จริง
.
พรรคเพื่อไทยขอร่วมไว้อาลัยต่อความสูญเสียครั้งนี้ และขอส่งกำลังใจให้ผู้บาดเจ็บและครอบครัวของผู้ประสบเหตุทุกคนก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้โดยเร็ว
พรรคเพื่อไทย
14 มกราคม 2569