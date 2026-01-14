xs
หุ้นไทยปิดตลาดเช้าบวก 9.62 จุด มูลค่าซื้อขาย 22,685.72 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดเช้าที่ระดับ 1,244.92 จุด ปรับขึ้น 9.62 จุด หรือ 0.78% มูลค่าซื้อขาย 22,685.72 ล้านบาท