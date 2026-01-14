xs
"สมชัย"งงแอป กกต.ที่เปิดให้ลงทะเบียนแสดงความคิดเห็นประชามติ ชี้เข้าแล้วบอกให้จ่ายตังค์ก่อนทำต่อ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์




นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า แอป ของ กกต. ที่จะให้ชาวบ้านลงทะเบียนเพื่อแสดงความคิดเห็นประชามติ เข้าไปแล้ว ดันบอกให้ต้อง upgrade และจ่ายตังค์ก่อนทำต่อ ใครเป็นบ้างไหม