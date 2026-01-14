xs
สนามบินภูเก็ต ยันเหตุเครื่องบินตกหลุมอากาศไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างที่เป็นข่าว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ท่าอากาศยานภูเก็ต ยืนยันว่า เหตุเครื่องบินสายการบินเอทิฮัดแอร์เวย์ส Airbus A321LR เที่ยวบินที่ EY416 อาบูดาบี–ภูเก็ต ตกหลุมอากาศไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างที่เป็นข่าว โดยเครื่องบินลงจอดสู่สนามบินภูเก็ตอย่างปลอดภัย