ช่วงเที่ยงคุณภาพอากาศในประเทศพบเกินค่ามาตรฐาน 36 จังหวัด

ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ
ประจำวันที่ 14 มกราคม 2569 ณ 12:00 น. สรุปดังนี้ ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานใน จ.ปทุมธานี กรุงเทพฯ นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ ลำพูน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุทัยธานี สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ตราด ชุมพร หนองคาย เลย อุดรธานี หนองบัวลำภู ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม นครราชสีมา และสุรินทร์
>ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 6 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 7.5 - 52.6 มคก./ลบ.ม.
>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 27.3 - 64.9 มคก./ลบ.ม.
>ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 31.5 - 71.8 มคก./ลบ.ม.
>ภาคตะวันออก เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 20.6 - 56.7 มคก./ลบ.ม.
>ภาคใต้ เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 16.1 - 44.9 มคก./ลบ.ม.
>กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 39.1 - 98.9 มคก./ลบ.ม.