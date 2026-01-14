กรมที่ดินเปิดจดทะเบียนที่ดินออนไลน์ ครอบคลุม 34 จังหวัด ผ่านแอป e-QLands

กรมที่ดินเปิดให้บริการสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ รองรับการจดทะเบียนต่างสำนักงานแบบออนไลน์ โดยขยายการให้บริการเพิ่ม 14 จังหวัด 90 สำนักงาน รวมเปิดให้บริการ 34 จังหวัด กว่า 230 สำนักงานทั่วประเทศ
ประชาชนสามารถยื่นคำขอผ่านแอปพลิเคชัน e-QLands ระบบปฏิบัติการที่รองรับ iOS / Android โดยเลือกเมนู “จองคิวจดทะเบียนต่างสำนักงานแบบออนไลน์” (เฉพาะโฉนดที่ดินและสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์)
เงื่อนไขการให้บริการ
- เป็นโฉนดที่ดิน
- ไม่มีการประกาศหรือการรังวัด
- เจ้าของที่ดินดำเนินการด้วยตนเอง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ DOL Call Center 0 2141 5555