xs
xsm
sm
md
lg

คืบเหตุเครนก่อสร้างล้มทับรถไฟที่โคราช ล่าสุดยอดผู้เสียชีวิต 12 ราย เจ็บ 30 ราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ความคืบหน้าเหตุเครนยกสะพานรถไฟความเร็วสูงล้มทับขบวนรถไฟที่สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ล่าสุดมีผู้บาดเจ็บ 30 ราย เสียชีวิต 12 ราย