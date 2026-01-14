“พิพัฒน์”สั่งอธิบดีกรมราง–ผู้ว่าการ รฟท.ลงพื้นที่ตรวจสอบด่วนเหตุเครนก่อสร้างหล่นทับขบวนรถไฟ

วันนี้ (14 ม.ค.) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้รับรายงานเหตุเครนก่อสร้างหล่นทับขบวนรถด่วนพิเศษที่ 21 เส้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์–อุบลราชธานี บริเวณช่วงระหว่างสถานีหนองน้ำขุ่น–สถานีสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา จาก
นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง
และ นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า จากรายงานเบื้องต้นที่ได้รับทราบว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวน 4 ราย และ ณ เวลานี้ มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 12 ราย โดยแบ่งเป็น ตู้ 2 เสียชีวิต 7ราย , ตู้3 เสียชีวิต 5 ราย ทั้งนี้ ตัวเลขดังกล่าวอยู่ระหว่างการตรวจสอบและยืนยันอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานในพื้นที่
จากการรายงานเพิ่มเติม ระบุว่า ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 21 มีผู้โดยสารและพนักงานรวมทั้งสิ้น 195 คน โดยเป็นจำนวนที่นับตามผังที่นั่งของขบวนรถ ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ยืนยันตัวบุคคล และดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิด
นายพิพัฒน์ ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต และผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้ พร้อมแสดงความห่วงใยต่อผู้โดยสารและประชาชนที่ได้รับผลกระทบทุกคน
โดย ผมได้สั่งการให้อธิบดีกรมการขนส่งทางราง และผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่ทันที เพื่อเร่งตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุอย่างละเอียด รอบด้าน และให้รายงานผลอย่างชัดเจน โปร่งใส เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันซ้ำอีก
รวมถึง ได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม ประสานไปยังกระทรวงแรงงาน เพื่อตรวจสอบว่าผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้ เป็นผู้ใช้แรงงานหรือไม่ หากเข้าข่ายตามกฎหมาย จะได้เร่งประสาน สำนักงานประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน เพื่อให้การเยียวยาและช่วยเหลือเป็นไปอย่างเหมาะสมและรวดเร็วที่สุด
ด้าน นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เปิดเผยว่า ได้เร่งลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง สาเหตุของอุบัติเหตุ และมาตรการด้านความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้างอย่างเร่งด่วน
ขณะที่ นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ระบุว่า ภายหลังได้รับแจ้งเหตุ ได้ลงพื้นที่ทันทีเพื่ออำนวยการช่วยเหลือผู้โดยสาร ประสานหน่วยแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บได้นำส่ง รพ.สีคิ้ว, รพ.ปากช่องนานา (อำเภอปากช่อง) รพ.เทพรัตน์ (ต.โคกกรวด) รพ.กรุงเทพราชสีมา (อ.เมือง นครราชสีมา) กำลังตรวจสอบยอด กำลังติดตามรายละเอียดแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป