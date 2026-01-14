xs
ราคาทองคำครั้งที่ 3 ขึ้น 50 บาท รูปพรรณขายออก 69,650 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์




สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 10.40 น. ครั้งที่ 3 ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 68,850.00  บาท รับซื้อบาทละ 68,750.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 69,650.00 บาท รับซื้อบาทละ 67,371.04 บาท