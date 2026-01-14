มอเตอร์เวย์ M81 (บางใหญ่-กาญจนบุรี) เริ่มเก็บค่าผ่านทาง 16 ม.ค.นี้

กรมทางหลวงได้เปิดให้ประชาชนได้มีการทดลองใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์หมายเลข 81 (M81) สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ตลอดสายระยะทาง 96 กม. ครบทั้ง 8 ด่าน ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ขณะนี้งานติดตั้ง และทดสอบระบบต่าง ๆ เช่น ระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง ระบบบริหารและควบคุมการจราจรอัจฉริยะ (ITS) บนสายทาง พร้อมศูนย์ควบคุมและสั่งการ ระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ ระบบโครงข่ายสื่อสารข้อมูล ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว
ทั้งนี้ กรมทางหลวงจึงได้กำหนดเริ่มจัดเก็บค่าผ่านทางสำหรับมอเตอร์เวย์ M81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2569 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป โดยใช้ความเร็วสูงสุดไม่เกินอัตราที่กำหนด ดังนี้
- รถยนต์ 4 ล้อ ไม่เกิน 120 กม./ชม.
- รถโดยสาร/รถบรรทุก ไม่เกิน 100 กม./ชม.
- รถบรรทุกหนัก/รถลากจูง (มากกว่า 6 ล้อ) ไม่เกิน 80 กม./ชม.
รถยนต์ 4 ล้อ กรณีเดินทางจากบางใหญ่ไปยังนครชัยศรี จะต้องชำระค่าผ่านทาง 45 บาท แต่หากวิ่งตลอดเส้นทางจากบางใหญ่ไปถึงกาญจนบุรี จะคิดค่าผ่านทางในอัตราสูงสุดที่ 150 บาท ขณะที่รถยนต์ 6 ล้อ สูงสุด 240 บาท และมากกว่า 6 ล้อสูงสุด 350 บาท รองรับทั้งระบบเงินสด ระบบอัตโนมัติ (M-Pass/Easy Pass) และแบบไม่มีไม้กั้น (Multi-lane Free Flow) หรือระบบ M-Flow