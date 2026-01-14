xs
xsm
sm
md
lg

หุ้นไทยเปิดตลาดบวก 5.45 จุด มูลค่าซื้อขาย 4,240.42 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยเปิดตลาดอยู่ที่ระดับ 1,240.75 จุด ปรับขึ้น 5.45 จุด หรือ +0.44% มูลค่าซื้อขาย 4,240.42 ล้านบาท