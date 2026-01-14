กรมบัญชีกลางเตรียมความพร้อมระบบให้ผู้รับเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี

กรมบัญชีกลางเตรียมความพร้อมระบบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ข้าราชการบำนาญและผู้รับเบี้ยหวัด ในการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี โดยเปิดให้ขอรับ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 2568 ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้
.
ช่องทางที่ 1 ขอรับผ่าน “ระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล” (Digital Pension) ของกรมบัญชีกลาง โดยผู้ใช้งานต้องลงทะเบียนและยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน ThaID เพื่อความปลอดภัยและเข้าสู่ระบบ
- เลือกเมนู “หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย”
- สั่งพิมพ์เอกสารออกจากระบบได้ทันที
- เริ่มใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค. 2569 เป็นต้นไป
.
ช่องทางที่ 2 ติดต่อขอรับเอกสารได้โดยตรงที่ “ส่วนราชการต้นสังกัด” ที่สังกัดอยู่เดิม
.
ช่องทางที่ 3 ยื่นภาษีออนไลน์ ขอรับผ่านระบบ “Digital MyTax” (D-MyTax) ของกรมสรรพากร โดยกรมบัญชีกลางได้ทำการส่งข้อมูลเงินได้และภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของผู้รับบำนาญตรงเข้าสู่ระบบของกรมสรรพากรแล้ว ผู้เสียภาษีสามารถตรวจสอบและยืนยันข้อมูลผ่านระบบ e-Filing ได้ทันที
ทั้งนี้ ขอย้ำเตือนว่า กรมบัญชีกลางไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่โทรศัพท์หาผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ หรือทายาท เพื่อให้ดำเนินการใด ๆ ทั้งสิ้น