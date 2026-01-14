12 อันดับของค่าฝุ่น PM2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร
ประจำวันที่ 14 มกราคม 2568 เวลา 07:00 น.
ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 58.1 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐาน 37.5 มคก./ลบ.ม.) ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ภาพรวมคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร
1 เขตบางรัก 86.9 มคก./ลบ.ม.
2 เขตปทุมวัน 83.4 มคก./ลบ.ม.
3 เขตสาทร 78.5 มคก./ลบ.ม.
4 เขตจตุจักร 74.1 มคก./ลบ.ม.
5 เขตราชเทวี 64.5 มคก./ลบ.ม.
6 เขตลาดกระบัง 63.9 มคก./ลบ.ม.
7 เขตบางซื่อ 63.8 มคก./ลบ.ม.
8 เขตประเวศ 63.7 มคก./ลบ.ม.
9 เขตหลักสี่ 62.6 มคก./ลบ.ม.
10 เขตหนองแขม 62.4 มคก./ลบ.ม.
11 เขตบางเขน 61.4 มคก./ลบ.ม.
12 เขตคลองสามวา 61.2 มคก./ลบ.ม.