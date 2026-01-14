สธ.เปิดตัว“หมอพร้อม Super App”โฉมใหม่ รวมบริการด้านสุขภาพครบจบในแอปเดียว

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ขับเคลื่อนนโยบาย ”หมอไม่ล้า ประชาชนไม่รอ เชื่อมต่อทุกบริการผ่านเทคโนโลยี” โดยเปิดตัว “หมอพร้อม Super App” โฉมใหม่ รวมฟังก์ชันด้านสุขภาพไว้ในแอปเดียว ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้สะดวก รวดเร็ว รวมทั้งลดภาระงานบุคลากรทางการแพทย์ ให้สามารถดูข้อมูลประวัติการรักษาได้ทันที ภายใต้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ สธ. จะพัฒนาระบบดิจิทัลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อมต่อระบบข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาระบบ AI เพื่อยกระดับหมอพร้อมให้เป็น Super App เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างแท้จริง)