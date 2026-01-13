xs
นายกฯ มอบคำขวัญวันครู "คนไทยทุกคนเป็นศิษย์มีครู"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญวันครู เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 70 พ.ศ. 2569

คนไทยทุกคนเป็นศิษย์มี “ครู”