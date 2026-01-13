ปภ.เตือนค่าฝุ่นเขตบางรักมีผลกระทบต่อสุขภาพ แนะสวมหน้ากากป้องกัน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แจ้งเตือนค่า PM2.5 วันที่ 13 ม.ค.69 เวลา 17.36 น. ที่เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร วัดได้ 79 มคก./ลบ.ม. มีผลกระทบต่อสุขภาพ และคาดว่า 1-2 วันนี้อากาศยังไม่ดีขึ้น ควรสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น และงดกิจกรรมกลางแจ้ง หากมีอาการผิดปกติให้พบแพทย์
ปภ. จึงได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS True และ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน Cell Broadcast แจ้งเตือนค่า PM2.5 มีผลกระทบต่อสุขภาพ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” เพิ่มเพื่อนที่ Line ID @1784DDPM หรือโทรสายด่วนนิรภัย (ปภ.) 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง