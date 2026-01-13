'พังข้าวต้ม'เสียชีวิตแล้ว จากสภาพร่างกายอ่อนแอ-โรคที่ซับซ้อน

เพจกัญจนา ศิลปอาชา โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า รายงานโดยสังเขปเบื้องต้น จากหมอปาล์ม ถึงสาเหตุของการจากไปของข้าวต้มน้อยนะคะ…
วันที่ 13 มกราคม 2569 เวลา 16.15 น.
ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก ขอรายงานแจ้งว่า ลูกช้างป่า เพศเมีย ชื่อข้าวต้ม อายุ 3 เดือน 23 วัน ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบ เวลา 15.40 น.
โดยวันนี้ทีมสัตวแพทย์ และเจ้าหน้าที่จะทำการชันสูตรเพื่อเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม และทำการฝังกลบตามหลักวิชาการ ณ สำนักงานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวาก จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการชันสูตรเป็นอย่างไรสัตวแพทย์จะรายงานเพื่อทราบต่อไป
- สาเหตุการตายเบื้องต้น …
สัตวแพทย์วินิจฉัยว่าเกิดจากภาวะตับวายเฉียบพลัน โดยพิจารณาจากวิการเดิมที่ลูกช้างป่าข้าวต้มมีปัญหาที่ตับซึ่งมีความผิดปกติตั้งแต่เริ่มทำการรักษาลูกช้างป่าข้าวต้ม
ขอขอบคุณคุณหมอ เจ้าหน้าที่ทุกคน..ที่ทุ่มเทดูแลน้องมาตลอด…
ขอบคุณเอฟซีน้องข้าวต้มทั่วประเทศที่โอบอุ้มน้องด้วยความรัก..ส่งนมและข้าวของต่างๆมาให้มากมาย
ขอทุกคนตั้งจิตให้ผ่องใส..แผ่บุญกุศลส่งให้น้องข้าวต้มน้อยเดินทางสู่ภพภูมิที่สวยงาม…ไม่เกิดเป็นเดรัจฉานอีกแล้ว…
น้องมาสู่ชาติภพนี้แค่ช่วงเวลาสั้นๆ…
หากว่าเป็นการใช้กรรมเก่า…น้องก็ใช้หมดแล้วค่ะ…