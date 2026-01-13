xs
หุ้นไทยปิดตลาดร่วง 6.90 จุด มูลค่าซื้อขาย 37,421.21 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดที่ระดับ 1,235.30 จุด ปรับลง 6.90 จุด หรือ 0.56%
มูลค่าซื้อขาย 37,421.21 ล้านบาท